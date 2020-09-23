Критикът на Кремъл Алексей Навални е изписан от болницата в Берлин, където се лекуваше, след като състоянието му се влоши след вътрешен полет в Сибир миналия месец, предава Ройтерс. „Състоянието на пациента се подобри достатъчно, за да бъде изписан”, се казва в изявление на болницата „Шарите”.

Алексей Навални съобщи за следи от „Новичок”

„Въз основа на напредъка на пациента и текущото състояние, лекуващите лекари вярват, че е възможно пълно възстановяване. Все още обаче е твърде рано да се преценят потенциалните дългосрочни ефекти от тежкото му отравяне”, пишат още от лечебното заведение.

„Решението да се оповести подробно състоянието на г-н Навални е взето след консултация с пациента и съпругата му”, казаха от болницата.

Алексей Навални вече ходи самостоятелно (СНИМКИ)

Берлин посочва, че тестовете, направени в Германия, Франция и Швеция са установили, че Навални е бил отровен с „Новичок”. Западът поиска обяснение от Русия. Москва заяви, че тепърва ще проучва доказателствата по случая и засега отказва да започне разследване. Кремъл отрече каквото и да било участие в отравянето.

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