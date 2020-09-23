Берлин потвърди, че с тестове е доказано отравянето на опозиционера с "Новичок"
Критикът на Кремъл Алексей Навални е изписан от болницата в Берлин, където се лекуваше, след като състоянието му се влоши след вътрешен полет в Сибир миналия месец, предава Ройтерс. „Състоянието на пациента се подобри достатъчно, за да бъде изписан”, се казва в изявление на болницата „Шарите”.
Алексей Навални съобщи за следи от „Новичок”
„Въз основа на напредъка на пациента и текущото състояние, лекуващите лекари вярват, че е възможно пълно възстановяване. Все още обаче е твърде рано да се преценят потенциалните дългосрочни ефекти от тежкото му отравяне”, пишат още от лечебното заведение.
«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд». Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!
„Решението да се оповести подробно състоянието на г-н Навални е взето след консултация с пациента и съпругата му”, казаха от болницата.
Алексей Навални вече ходи самостоятелно (СНИМКИ)
Берлин посочва, че тестовете, направени в Германия, Франция и Швеция са установили, че Навални е бил отровен с „Новичок”. Западът поиска обяснение от Русия. Москва заяви, че тепърва ще проучва доказателствата по случая и засега отказва да започне разследване. Кремъл отрече каквото и да било участие в отравянето.
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