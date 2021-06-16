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28-годишният водач на мотоциклета е бил с 1,89 промила алкохол в кръвта
28-годишен мъж е пострадал при катастрофа между мотор и лек автомобил във Враца. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Враца.
Около 01.15 ч. на кръстовището на бул.“Мито Орозов“ в гр. Враца са катастрофирали мотоциклет и лек автомобил.
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При инцидента е пострадал 28-годишният водач на мотоциклета, който е с положителна проба за алкохол - 1,89 промила. Образувано е бързо полицейско производство.
Източник: "Фокус"