28-годишен мъж е пострадал при катастрофа между мотор и лек автомобил във Враца. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Враца.

Около 01.15 ч. на кръстовището на бул.“Мито Орозов“ в гр. Враца са катастрофирали мотоциклет и лек автомобил.

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При инцидента е пострадал 28-годишният водач на мотоциклета, който е с положителна проба за алкохол - 1,89 промила. Образувано е бързо полицейско производство.