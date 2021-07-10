Пламъци от горските пожари в руската Челябинска област (Урал) обхванаха вчера селищата Джабик и Запасное, където 18 пострадали потърсиха медицинска помощ и бяха евакуирани 179 души, включително 128 деца, съобщи ТАСС по данни на местния клон на Министерството на извънредните ситуации.

В Челябинской области огонь охватил лес в двух районах. Пожарные спасают не только людей, но и животных. Посмотрите, какой милый олененок остался жив благодаря сотрудникам МЧС. pic.twitter.com/V9Fm7tECDp — 74.ru (@_74ru_) July 9, 2021

Изгорели са 72 сгради, включително 46 жилищни. В района работят два пункта за временно настаняване, подготвени са още три.

Над 630 души се борят с пожарите. В местността е изпратена и специална авиация - самолети Ил-76, Бе-200 и хеликоптер Ми-8.

Небо здесь окрашено в неестественные цвета, а люди неестественно веселы или крайне агрессивны. Это окрестности Карталов, где огонь окружил несколько посёлков и как минимум два спалил почти дотла:https://t.co/Opony4bV8I pic.twitter.com/dc8jHQu5Sg — 74.ru (@_74ru_) July 10, 2021

Пожарите в селищата придобиват характера на огнена буря и температурата достига над 700 градуса. Пламъците се разпространяват със скорост 150 метра в минута, уточниха на съвещание Юрий Буренко и Иля Денисов, оглавяващи местния клон на министерството.

Пожарите са опустошили досега 14 000 хектара; все още горят 20 ха. В региона е обявена извънредна ситуация.