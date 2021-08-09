Снимки: БОК, Бончук Андонов, StartPhoto
Емоционално "Добре дошли" получиха Тайбе Юсеин и Евелина Николова
България посреща още медалисти от олимпиадата в Токио. Емоционално "Добре дошли" получиха бронзовите медалистки Тайбе Юсеин и Евелина Николова, техните съотборнички, треньори и специалисти от щаба.
Юсеин победи рускинята Любов Овчарова и спечели бронза на олимпийския турнир по борба в Токио в категория до 62 килограма.
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Николова пък спечели бронзовия медал на олимпийския турнир по борба за жени в категория до 57 кг. В малкия финал тя победи с категоричното 5:0 Валерия Коблова от Руския олимпийски комитет.
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