България посреща още медалисти от олимпиадата в Токио. Емоционално "Добре дошли" получиха бронзовите медалистки Тайбе Юсеин и Евелина Николова, техните съотборнички, треньори и специалисти от щаба.

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Юсеин победи рускинята Любов Овчарова и спечели бронза на олимпийския турнир по борба в Токио в категория до 62 килограма.

МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: Тайбе Юсеин се качи на почетната стълбичка в Токио (ВИДЕО+СНИМКИ)

Николова пък спечели бронзовия медал на олимпийския турнир по борба за жени в категория до 57 кг. В малкия финал тя победи с категоричното 5:0 Валерия Коблова от Руския олимпийски комитет.