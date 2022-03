Италианският колоездач Сони Колбрели бе приет в болница. Сърцето му спря малко след финала на първия етап на Обиколката на Каталуния. Той завърши втори на състезанието, което приключи в Сант Фелиу де Гишолс. Веднага линейка и медицински екип закриха с паравани мястото и му бе оказана първа помощ.

В последствие Колбрели бе транспортиран в болница, а съобщенията от късно снощи гласят, че е получил сърдечен арест, който е застрашил живота му. 31-годишният ас е върнат в съзнание, а в клиниката в Жирона е стабилизиран.

Според последните информации Сони остава под наблюдение, но без непосредствена опасност за живота.

Today in Spain, one of the word’s top cyclists collapsed and lost consciousness for no apparent reason. https://t.co/8pwaOz3oBq