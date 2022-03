УЕФА официално обяви, че са получени декларации от Великобритания, Ейре, Русия и Турция за домакинството на европейското първенство по футбол през 2028 година. Русия и Турция обявиха интереса си и за Евро 2032, като за организирането на надпреварата тогава интерес има и настоящият европейски шампион Италия, пише gong.bg.

Както е известно, ФИФА и УЕФА наказаха руският национален отбор и клубните тимове от участие в международни турнири, а Русия беше домакин на Мондиала 2018.

"Разбираме, че имаме минимални шансове, но сме длъжни да опитаме. Това не ни струва нищо", каза президентът на Руския футболен съюз Александър Дюков.

Boris Johnson has piled pressure on Uefa to reject Russia’s audacious bid to host Euro 2028 and suggested that Ukraine be handed tournament rights despite the UK and Ireland being overwhelming favourites to win the vote |️ @martynziegler, @TomRoddy_ https://t.co/bpZ9eLSwX5