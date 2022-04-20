Ръководителят на ЕС Шарл Мишел заяви, че трябва да има справедливост за военните престъпления, извършени от руските сили, докато обикаляше опустошения град Бородянка по време на посещението си в Украйна.

"В Бородянка. Подобно на Буча и на твърде много други градове в Украйна. Историята няма да забрави военните престъпления, които са били извършени тук. Не може да има мир без справедливост", написа ръководителят на Европейския съвет в Twitter.