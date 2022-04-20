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Ръководителят на ЕС обиколи опустошения град Бородянка
Ръководителят на ЕС Шарл Мишел заяви, че трябва да има справедливост за военните престъпления, извършени от руските сили, докато обикаляше опустошения град Бородянка по време на посещението си в Украйна.
"В Бородянка. Подобно на Буча и на твърде много други градове в Украйна. Историята няма да забрави военните престъпления, които са били извършени тук. Не може да има мир без справедливост", написа ръководителят на Европейския съвет в Twitter.
У Бородянці.— Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022
Як Буча та багато інших міст в Україні
Історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні.
Не може бути миру без справедливості. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/l309U9xrFO
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