Стотици посрещнаха Великден под открито небе пред втория по големина катедрален храм у нас „Св.вкм Димитър Солунски“ във Видин. Там Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Пахомий отслужи литургия.

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Това е първият Великден на новоизбрания Видински митрополит, след като Негово Светейшество Даниил беше избран за български патриарх през 2024 година.

Снимка: Петър Антонов, NOVA

Негово Високопреосвещенство митрополит Пахомий поздрави миряните точно в полунощ с "Христос Воскресе!", а всеки от тях отнесе частица от благодатния огън в дома си.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Снимка: Петър Антонов, NOVA

Новоизбраният Видински митрополит Пахомий беше посрещнат и въдворен на епархийската си катедра във Видин на 16 февруари тази година. Катедралният храм във Видин посрещна Великден с реставрирани четири стари кристални полилеи, на близо сто години.

Снимка: Петър Антонов, NOVA