На 88-годишна възраст почина главата на Римокатолическата църква папа Франциск, съобщиха от Ватикана във видеообръщение. Припомняме, че Светият отец беше изписан на 23 март след едномесечен престой в болница заради пневмония. Той се лекува повече от месец, след като беше хоспитализиран с тежка дихателна инфекция.

"Скъпи братя и сестри, с дълбоко прискърбие трябва да съобщя, че Светият отец Франциск почина. В 7:35 ч. тази сутрин (8:35 ч. българско време) епископът на Рим Франциск се пренесе в лоното на Отца", заяви кардинал Кевин Фаръл по телевизионния канал на Ватикана..

Europe mourns the passing of His Holiness Pope Francis.



His contagious smile captured millions of people’s hearts across the globe.



‘The People’s Pope’ will be remembered for his love for life, hope for peace, compassion for equality & social justice.



May he rest in peace 🇪🇺🇻🇦 pic.twitter.com/LsqYREynVP