Земетресение с магнитуд 5.0 разлюля град Дали в югозападната китайска провинция Юнан рано тази сутрин, съобщи Китайският сеизмологичен център, цитиран от "Ройтерс".

Две земетресения близо до Кърджали

Трусът е регистриран в 4:13 ч. местно време (20:13 ч. по Гринуич) на дълбочина 10 км.

Според сеизмологичните проучвания през последните пет години в радиус от 200 км от епицентъра на земетресението е имало още 118 труса с магнитуд над 3.0, посочи центърът. Най-силният от тях е регистиран през май 2021 г., на 68 км от епицентъра и е бил с магнитуд 6.4.

Редактор: Станимира Шикова