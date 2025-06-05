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Трусът е регистриран на дълбочина 10 км
Земетресение с магнитуд 5.0 разлюля град Дали в югозападната китайска провинция Юнан рано тази сутрин, съобщи Китайският сеизмологичен център, цитиран от "Ройтерс".
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Трусът е регистриран в 4:13 ч. местно време (20:13 ч. по Гринуич) на дълбочина 10 км.
#Earthquake M5.1 | #Yunnan, #China | 10m ago | Jun 4, 2025 08:31 pm (Universal Time): https://t.co/AZ9myOPjpd— Earthquake Monitor (@EQAlerts) June 4, 2025
Според сеизмологичните проучвания през последните пет години в радиус от 200 км от епицентъра на земетресението е имало още 118 труса с магнитуд над 3.0, посочи центърът. Най-силният от тях е регистиран през май 2021 г., на 68 км от епицентъра и е бил с магнитуд 6.4.Редактор: Станимира Шикова
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