Разследват брутално насилие между деца в Кула, съобщиха от полицията. Сигнал от социален работник е получен на 11 август. Кадрите са заснети привечер на 8 август от жител на града. На детска площадка 13-годишно момиче е ритнала, скубала и ударяла шамари на друго момиченце на 11.

Предстои доклад на материалите по образуваната преписка в прокуратурата. По случая е свикан Координационен механизъм с експерти от компетентните институции.

