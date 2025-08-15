Пожар избухна близо до село Обручище, край Стара Загора. Горят сухи треви и храсти, а в близост до пожара има борови масиви.

Огънят е достигнал до първите къщи в селото. Към момента на място има няколко екипа на пожарната.

Проблем при гасенето на избухналия пожар е силният и бурен вятър.

За сега няма опасност огънят да навлезе в дворовете на къщите. Към мястото са насочени допълнителни противопожарни екипи. Целта е пожарът да бъде локализиран, преди да навлезе в близките гори.