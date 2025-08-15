-
-
-
-
-
-
Огнената стихия изпепели десетки хиляди декари
22 дни вече продължава битката с големия пожар в Пирин. Огнената стихия изпепели десетки хиляди декари в планината, а преди броени дни влезе и в територията на националния пак, но огнеборци и доброволци успяха да я спрат. Въпреки това – все още има горящи огнища и борбата с пламъците продължава.
Тази сутрин двама доброволци са отишли на място да помагат.
„Очаквахме много доброволци. Подготвени сме, очакваме ги до 10:00 часа. Заради сложността на пожара, досега не се приемаха необучени доброволци, но от днес могат да дойдат и те”, заяви Явор Хаджиев от Националната асоциация на доброволците.
Той обясни, че дрехите им трябва да са от негорими материали, да са добре обути.
