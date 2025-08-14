21-ви ден от битката с пожара в Пирин. Засегнати са десетки хиляди декари, включително част от Националния парк.

В сряда към наземните екипи по гасенето се присъединиха двата шведски самолета, а при нужда днес отново ще се включи летателна техника.

Продължават опитите да бъде потушен пожарът в Пирин Целта е огънят да остане низов, за да може да бъде овладян и окончателно потушен. Високите температури и силният вятър през последните дни силно затрудняват работата на огнеборците.

МВР следи пожарите в цялата страна чрез сателити, което позволява точното определяне на местоположението на пламъците.

Редактор: Румен Лозанов