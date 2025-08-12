Продължава борбата с големите пожари у нас. Най-тежка от понеделник е ситуацията около Сунгурларе, където се наложи евакуация на жителите на село Скала. Днес в битката с огъня се включиха военни от Ямбол.

Силният вятър и високите температури затрудняват работата на пожарникари и горски служители. Това важи и за пожарите в Пирин - над Сандански и над Илинденци.

► Пожарите в Сунгурларе и Скала

21 автомобили на пожарната участваха в гасенето на пламъците край село Скала през цялата нощ, след като ситуацията се усложни в късния следобед. Гасенето продължи и днес на три фронта. Периметърът на пожара вече е обхванат. На терен без прекъсване са още три самолета от Швеция,земеделци и горски служители.

Огънят погълна една необитаема къща, а пламъците достигнаха до оградите на много имоти.Наложи се хората от селото да напуснат домовете си, но някои от тях отказаха евакуация.

⇒ Разказът на местните

„Опитахме се да запазим имота си, но в един момент ни казаха, че трябва да излезем. Беше много страшно, не съм преживявала такова нещо досега”, сподели местната Галина Светичкова.

„Събрахме само лични вещи, документи, изкарахме колите и просто се събрахме и чакаме. Пламъците бяха на 5 метра от дома ни”, заяви жителят на селото Надежда Пищалова.

Пожарът е в смесена гора, далеч от населени места и затова се наложи военни да дойдат на помощ.

„Засега успяваме да се справим.Поставили сме постове във всички села.Правят се пълни обходи и няколко пъти вдигахме дронове. Нямаме опасност за населени места”, посочи комисар Любомир Баров, зам.-директор на пожарната.

Теренът, обхванат от пожара в Сунгурларско вече надхвърля 16 000 декара. Само вчера огнената стихия е обхванала нови 6 000 декара.



А пожарникарите, които работят вече 5-ти ден усещат умората.

⇒ Разказът на пожарникарите

"Умората е огромна. Борим се с огнената стихия още от петък", каза Иван Иванов.

"След 14-15 часа усещаме някаква умора, но за малко, защото трябва да си вършим работата. Няма как да оставим умората да надделее над това да спасим селото", добави Николай Ковачевски.

Продължават опитите да бъде потушен пожарът в Пирин

► В Пирин

И днес пожарът в Пирин продължи да се разраства. Стихията навлезе в териториите на природния парк, но благодарение на летателната техника поне временно развитието на огъня беше спряно. Днес температурите се повишиха, задуха силен вятър, което направи и пожара внезапно върхов. Това наложи и евакуация на екипи.

„Екипите още са на терен, но ги евакуирахме на безопасно място, тъй като на единия от фронтовете имахме върхово горене заради вятъра. Фронтът към парк Пирин беше овладян”, заяви комисар Валентин Василев, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград.

МВР: Над 1000 пожара за седмица, всеки трети - причинен от палеж

► Данни на щаба към МВР

По данни на щаба към МВР за борба с огнената стихия - над 1000 пожара са бушували през изминалите часове. Като за 330 от тях, близо една трета, е установено, че са причинени от умишлени палежи или поради небрежност. Сред причинителите са незагасени фасове, запалени отпадъци в двора, подготовка на зимнина и други домакински дейности

Имаме над 1000 пожара за седмица в България. Те са погасявани бързо и ефективно от Пожарната. Два обаче са по-проблемни - край Сунгурларе и в Пирин. За погасяването на първия работят трите шведски самолета и два хеликоптера. Това съобщи на брифинг вътрешният министър Даниел Митов.