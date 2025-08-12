Нови опити да бъде потушен пожарът, който застрашава Пирин. Екипите тази сутрин тръгнаха по-рано към мястото на стихията, за да се използва по-ефективно времето, в което температурите са по-ниски.

Пожарите в страната: Над 16 хил. дка изгоряха край Сунгурларе. В Пиринско огънят доближава Националния парк (ОБЗОР)

Вчера едно от по-сериозните огнища беше локализирано, днес силите са насочени към другото огнище, което се намира в по-високата част.

„Екипите още са на терен, но ги евакуирахме на безопасно място, тъй като на единия от фронтовете имахме върхово горене заради вятъра. Фронтът към парк Пирин беше овладян”, заяви комисар Валентин Василев, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград.

Два хеликоптера „Кугър” са на терен и помагат в гасенето. Тяхната цел е върховото горене да стане низово, за да се върнат пожарникарите.

Той допълни още, че днес по-ранното тръгване на екипите към пожара е дало резултат.

Помощ в борбата с пожара оказват и военните.

Редактор: Ина Григорова