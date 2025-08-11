България остава в плен на огнените стихии. 51 са пожарите на територията на България от началото на деня. 10 от тях са напълно погасени. Големи огнища има все още в два региона - край Сунгуларе и в Пирин. В Югоизточна България все още има тлеещи огнища навътре в гората. Над 16 хиляди декара смесена гора и лозови масиви са унищожени.

Другият голям пожар в Средец вече е локализиран.

Отново се е разпалил пожарът в община Сунгурларе, в района край село Скала. Огнеборците и местните власти полагат усилия да го угасят.

Областният управител на Бургас задейства системата BG-ALERT, като предупреди за наближаващия пожар. В съобщението се призовава хората да запазят спокойствие и да следват разпорежданията на властите.

Огънят е между селата Славянци и Скала отново е активен, като пътят Чубра - Славянци - Скала е силно задимен, обяснява в съобщението областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Край Сунгурларе бяха изорани специални просеки, за да могат огнеборците да стигнат до огъня. По-рано днес той гореше на два фронта - до селата Бероново и Скала. На пожарникарите и горските помага и въздушни техника - американски "Блекхоук" от политона в Ново село. Шведските самолети са пренасочени към Пиринско. Бедственото положение за района остава в сила. Вероятно пожарът е възникнал поради човешка небрежност.

Огнената стихия край Сунгурларе изпепели над 10 000 дка гори и лозя

Пожари и в другия край на страна - в Пирин, край Сандански и Струмяни. Районите, където тлеят огнищата, са труднодостъпни и няма възможност за гасене с техника, затова то се прави само ръчно.

"Пламнал е боров масив и малко трудно се гаси на ръка. Поради тази причина днес ще ползваме и въздухоплавателно средство - хеликоптер от базата в Ново село. На този етап считаме, че е достатъчно, ако има второ - ще си пречат да работят. Не е толкова голям фронтът. Отделно, прогнозата е по-благоприятна за нас. Вчера имаше 30-40 км/ч вятър. Днес го дават до 7-8", посочи директорът на РДПБЗН старши комисар Николай Николаев.



Според кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов посочи, че община с 26 населени места е крайно необходимо Сунгурларе да има пожарна служба. "При всички случаи много по-рано щеше да се реагира, защото колегите докато дойдат от Карнобат до Сунгурларе... това време понякога е много важно", смята той.

Пожарът в Пирин отново се разгоря, огънят се насочва към природния парк

В Пиринско се възобновиха няколко огнища на пожарите - край Сандански и край Струмяни. Огънят бавно върви към териториите на Национален парк "Пирин", които са труднодостъпни и гасенето там би било много по-сложно. На терен работят хеликоптер "Кугър", заедно с двата шведски самолета, за да спрат огъня да навлезе в парка. Повече от 160 човека продължават борбата с огъня в Пирин, съобщи Валентин Василев, директор на РСПБЗН Благоевград. От пожарната служба посочиха, че очакват да се включат още доброволци и уточниха, че помощта по въздух ще бъде използвана и утре.

Според директора на ДГС Струмяни Иван Ризов едното огнище е почти на границата с Националния парк. "Развитието на пожара не предполага опасност за населените места. Има дълбок слой мъртва горска постилка, който тлее и под земята огнищата се развиват - по корените", обясни Ризов.

Старши комисар Николай Николов заяви, че премиерът Росен Желязков е разпоредил създаването на работна група между Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и съобщенията и Министерство на отбраната, която да предложи най-ефективен начин за създаване на допълнителен капацитет за гасене от въздуха и въвеждането на повече хеликоптери.