Заради възникнали аварии временно е прекъснато топлоподаването в няколко района на столицата, показва справка на официалния сайт на „Топлофикация София“.

Без парно и топла вода са абонатите в столичния квартал „Слатина“, включително живеещите на ул. „Стара слатинска“ № 4, 5, 17, 18 и 19, ул. „Слатинска“ № 90, 92А, 96 и 101, ул. „Теменуга“ № 1, 2, 2А, 3 и 4, ул. „Циклама“ № 8, както и бл. 155 на ул. „Гео Милев“. Очаква се топлоподаването в района да бъде възстановено на 22 април около 10:10 часа.

Аварии са регистрирани и на ул. „Д-р Георги Павлов“ № 7 в кв. „Гео Милев“, както и на бул. „Цариградско шосе“ № 113. По информация на дружеството ремонтните дейности там трябва да приключат до 10:00 часа на 22 април.

Сериозни затруднения има и в ж.к. „Мусагеница“, където без топла вода са множество жилищни блокове и обществени сгради, сред които детски градини и училище. Възстановяването на услугата в този район също се очаква на 22 април.

Без отопление и топла вода временно остават и живеещите в бл. 100, 100А и 105 в ж.к. „Западен парк“, както и абонатите на ул. „Георг Вашингтон“ № 47 в централната част на София. За тези адреси се предвижда подаването на топлинна енергия да бъде възстановено до 18:00 часа днес.

От дружеството уверяват, че екипите работят по отстраняването на повредите и възможно най-бързото възстановяване на нормалното топлоподаване.

