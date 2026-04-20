Бившият футболист на „Ботев“ (Пловдив) и ЦСКА Тодор Тимонов, известен с прякорите Лимона и Принца на Пловдив, е бил задържан тази нощ в града под тепетата. Причината - той бил засечен да шофира под въздействие на алкохол и наркотични вещества, съобщава TrafficNews.

По първоначална информация Тимонов е спрян за полицейска проверка от служители на Второ районно управление в квартал „Смирненски“. При тест с дрегер е отчетено наличие на алкохол, а направеният тест за наркотични вещества също бил положителен.

Очевидци твърдят, че арестът се е случил в района на улица „Лерин“. След установяване на нарушенията Тимонов е бил задържан и отведен в ареста.

Тодор Тимонов е добре познато име в българския футбол. През кариерата си той е играл за „Ботев“ (Пловдив), ЦСКА, руския „Анжи“ и „Локомотив“. През лятото на 2018 г. се присъединява към състава на „Марица“.