В момента санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Това обаче няма да стане, каза пред журналисти президентът Румен Радев, който участва в откриването на Европейската младежка олимпиада по информатика в Шумен.

"Няма да допусна управляващите да оправдават пропуските в своите действия с липсата на титуляр за позицията главен секретар на МВР. Отговорността за качеството на работата му и политическата му безпристрастност е изцяло на правителството", допълни държавният глава.

Радев сподели и какви са очакванията му за новия политически сезон. "Ще има високо напрежение. Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите. То се дължи както на техните действия, така и на изолирането на гражданите от взимането на ключови решения за бъдещето на страната. Ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и да не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена", коментира президентът.

Румен Радев: Тази седмица ще подпиша указ за назначение на главен секретар на МВР

По думите му България трябва да гради собствен отбранителен капацитет. "Следва и да допринасяме за повишаване на потенциала на НАТО и политиката на ЕС в сферата", смята Радев.

Той категорично заяви, че посланическите назначения са съгласувани. "Оттук нататък предстоят рутинни процедури по издаване на агреман, а след това и аз ще издам своя указ", уточни държавният глава.

