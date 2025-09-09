От началото на прилагането на секционния контрол за средна скорост от 00:00 часа на 7 септември до 12:00 часа на 9 септември са регистрирани 7 698 превишения на скоростта, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" за NOVA. От тях 7 208 са на леки автомобили и 490 на МПС над 3,5 тона.

При колите най-високата скорост от първото денонощие е 222 км/ч на автомагистрала, а през изминалата нощ са отчетени скорости от 219 км/ч и 213 км/ч също на автомагистрала.

Най-много превишения са регистрирани на Северната скоростна тангента – 3 798 бр., на участъка Долни Дъбник – Телиш – 1 476 бр.,и в отсечката Радиново – Цалапица – 1 169 бр.

Според юристи има неясноти в законовите разпоредби. „Не е определено как се изчислява точно средната скорост. Нямаме поправка в тези норми, които да касаят средната скорост и това също е един проблем, който може да доведе до последствие до отпадане на всичките фишове“, заяви адвокат Борис Малинов.

От „Пътна полиция“ отчитат първоначален положителен ефект от контрола.