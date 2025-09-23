-
Коментар на Мира Добрева, Илко Ганев и Чавдар Влъчков
Във вторник в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми у нас коментираха журналистът Мира Добрева, театроведът Илко Ганев и икономистът Чавдар Влъчков.
Първата от тях беше свързана с поскъпването с 1 лев на потребителската кошница у нас.
След това гостите обсъдиха и кризата с топлата вода и парното в столичния квартал "Дружба 2".
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
