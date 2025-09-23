Снимка: iStock
Поскъпнала е с 1 лев спрямо предишната седмица
Според данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища потребителската кошница поскъпва с 1 лев за тази седмица. Така тя вече струва 97 лева.
Предишната седмица цената й беше 96 лева.
Васил Симов: Очаква се 10% повишение на цената на олиото в близките месеци
Не се наблюдават странични за пазара влияния и пътят ни към еврозоната не влияе на цените, казват от Комисията.
Редактор: Ивайла Митева
