Университетската болница по ортопедия в Горна баня вече има апаратура за ядрено-магнитен резонанс. С такава техника досега болницата не е разполагала. И още – Клиниката по детска ортопедия в болницата беше ремонтирана и се сдоби с ново обзавеждане за пръв път от 80-те години. Това е най-голямото детско ортопедично отделение в България.

„Когато преди 5 години приехме болницата тя имаше само един рентгенов апарат. Изпращахме пациенти в други лечебни заведение. Губехме 30% от болните, които не се връщаха да се оперират и да си продължат лечението при нас”, разказа директорът на УСБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев” д-р Валентин Ангелов.

И допълни: „Имахме един рентген, неработещи асансьори, амортизирана база. А сега вече пациентът може да се диагностицира при нас и да се лекува тук, без да обикаля други болници из страната”.

Редактор: Станимира Шикова