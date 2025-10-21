-
Емоционални сблъсъци и напрежение в Къщата на Big Brother
-
В "Социална мрежа" на 22 октомври ще видите
-
В „Твоят ден” на 22 октомври ще видите
-
Капитаните в “Игри на волята” ще се борят за своето оцеляване
-
„На кафе“ с Карлос Насар и най-интересното от Къщата на Big Brother
-
Петрови предизвикват Шамандурови в "Семейни войни"
Коментар на Цветелина Цветкова, Георги Банов и Симеон Матев
Във вторник в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха писателят Цветелина Цветкова, журналистът Георги Банов и климатологът Симеон Матев.
Първата тема, станала обект на разговора, беше свързан с това какво се изисква, за да е стабилно управлението?
Новите шофьорски книжки в ЕС - дигитални, по-строги правила за младите водачи
След това гостите обсъдиха и подготовката на младите шофьори у нас след поредицата от фатални катастрофи от последните дни.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
