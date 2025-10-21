Евродепутатите окончателно приеха реформа на шофьорските книжки в Европейския съюз, която трябва да попречи на водачите да избегнат отнемането на книжките си в чужбина и ще насърчи притежаването на електронни книжки.

Целта на реформата е да се намали броят на смъртните случаи по пътищата в ЕС, който през 2024 г. е достигнал близо 20 000.

Тя въвежда по-строги правила за подновяване на шофьорските книжки, по-високи изисквания за получаването им и насърчава обмена на информация между държавите, за да се предотврати избягването на санкции от страна на извършителите на тежки пътни нарушения в чужбина.

В момента близо 40 % от шофьорите, на които е отнето или спряно свидетелството за управление на МПС в държава, различна от тази, в която е било издадено, остават безнаказани, отбеляза докладчикът на текста, италианският социалист Матео Ричи, цитиран от АФП.

„С новите правила шофьор, който загуби шофьорската си книжка в европейска страна за тежко нарушение, вече няма да може да шофира в никоя друга държава членка“, заяви той в пленарната зала.

Новата регламентация въвежда и максимален срок на валидност от 15 години за шофьорските книжки за автомобили и мотоциклети, който може да бъде намален на 10 години в държавите, където шофьорската книжка се използва като документ за самоличност.

Срокът на валидност може да бъде съкратен и за шофьори над 65 години.

ЕС възнамерява също да ускори преминаването към електронни шофьорски книжки и да направи цифровата книжка, достъпна на мобилни телефони, основния формат.

Гражданите, които подадат заявление за това, обаче ще могат да получат физически документ.

Изпитът за шофьорска книжка ще трябва да включва повече въпроси, свързани с безопасността на уязвимите участници в движението (пешеходци, велосипедисти и др.), като мъртвите ъгли или отварянето на вратите. Рисковете, свързани с използването на телефона по време на шофиране, също трябва да бъдат разгледани.

Реформата въвежда и двугодишен пробен период за младите шофьори, през който те ще подлежат на по-строги правила и санкции.

Всички 17-годишни младежи ще могат да карат кола или мотоциклет в присъствието на придружител, като възрастта за самостоятелно шофиране остава 18 години.

