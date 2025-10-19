След трагедията с тежката катастрофа край Созопол при която млад шофьор катастрофира и уби себе си и двама свои връстници започнаха спешни проверки в автомобилните школи по разпореждане на министъра на транспорта. Днес бе проверена учебната автошкола в която загиналият ученик се е обучавал и спазени ли са правилата при изпита му.

Проверките са продължили до късния следобед, но грешки не са открити. Днес са изпратени другите две загинали момчета.

23 септември. Йордан шофира уверено и спокойно и взима успешно изпита си по кормуване. Месец по-рано загиналото момче е взело успешно и изпита си по теория за мечтаната шофьорска книжка. Учебният процес в периода между 27 май и 11 юни обаче е нанесен само на хартиен картон тъй като електронното документиране е въведено едва на 12 юли.

„Няма как да се установи, трябва да се доверим само на хартията, затова точно именно въведохме успешно дигитализацията от 12 юли с което ще бъдат записвани всички часове по практика, времетраенето им, часовата зона, всичко. С дигитализацията вече не е възможно да бъде манипулиран този процес тъй като всичко се записва. Както видяхте и изпита”, обясни Слав Монов, който е изп. директор на "Автомобилна администрация" .

Според автоинструктора на трагично загиналия Йордан, ученикът е бил кротък, умен и изпълнителен в учебния процес. Шофирал е малко и в тъмни часове: „Скоростта според мен е била поне 180 км/ч. При 180 км/ч че може и 200 да е било това всичкото отива на вятъра, знанията, уменията, навиците. Аз ако карам, 50 години имам стаж като шофьор, ако аз карам с 200 км също няма да мога да се справя”.

Според Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България обаче дигитализацията на автомобилните центрове за обучение не е достатъчна да спре купуването на книжки без изкаран пълен курс и нанасяне на фиктивни часове на обучение. Важно било дигитализация да е съпроводена от електронизация. И ще подготвят нови текстове за промени в закона.

„Отново има възможност за ръчно вкарване на часовете, отново има възможност за изписване на часове без да са дадени и може да не съм прав, не го твърдя със сигурност но аз смятам че този човек по време на курса никога не е карал с повече от 30 км/ч”, е мнението на председателя на Асоциацията Красимир Георгиев.

От асоциацията отхвърлят повдигнатите предложенията за въвеждане на придружител за младите шофьори. И се посочиха липсата на внимание на правителството върху предложение за въвеждане на временен статут на шофьорската книжка и по-строги мерки още преди пет години.

„Ние сме твърдо против придружител по разбираеми причини, но сме твърдо ЗА временен статут на шофьорската книжка на младия водач. И тогава повярвайте ми знаят, че не се взима. Това е мечтан документ. Шофьорската книжка се мечтае от младите хора повече от висшето образование. И ще питаме дали ще превишава скоростта ако знае че ако я превиши с повече от 10км/ч в следващите две години книжката ще се върне обратно в КАТ, той ще трябва да кара нов курс и да ходи на нов изпит. Повярвайте ми няма да иска”, обясни Георгиев.

Разпореждането на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов е проверките на Автомобилна администрация да продължат във всички автошколи в страната и през следващите дни.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова