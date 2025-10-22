-
Съквартирантите отварят Кутията на Пандора в Big Brother
„На кафе“ с Мария Илиева и специална среща с кралицата от племето на Завоевателите Александра
Сблъсък на умовете определя следващите номинирани в “Игри на волята”
Жоро Пентаграма, Джулиана Гани и Цвети: Давид трябва да спечели Big Brother
Родопчани срещу Петрови в "Семейни войни"
На крачка от мечтаната печалба в "Сделка или не"
Коментар на Цветелина Цветкова, Георги Банов и Симеон Матев
В сряда в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха писателят Цветелина Цветкова, журналистът Георги Банов и климатологът Симеон Матев.
Първата тема, станала обект на разговора, беше свързана с формулата на властта у нас, след като ГЕРБ разпространиха своя позиция, от която става ясно, че "ДПС-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета на Росен Желязков за пълен мандат, но без да се променя настоящата формула на властта.
След това гостите обсъдиха и дебата в ЕП за върховенството на закона у нас.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
