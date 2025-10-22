В сряда в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха писателят Цветелина Цветкова, журналистът Георги Банов и климатологът Симеон Матев.

Първата тема, станала обект на разговора, беше свързана с формулата на властта у нас , след като ГЕРБ разпространиха своя позиция, от която става ясно, че "ДПС-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета на Росен Желязков за пълен мандат, но без да се променя настоящата формула на властта.

След това гостите обсъдиха и дебата в ЕП за върховенството на закона у нас.

Редактор: Станимира Шикова