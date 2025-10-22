Снимка: БГНЕС
До труса в управлението се стигна, след като ГЕРБ постави редица въпроси към своите коалиционни партньори
Днес се Народното събрание се върна към нормалния си ритъм на работа. След седмица на блокаж заради липсата на кворум и невъзможност да се проведе заседание, депутатите се събраха в пленарната зала. Кворумът бе събран от 167 регистрирали се народни представители.
След като депутатите одобриха седмичната си програма, те се захванаха със законодателната си дейност. В дневния ред за днес са заложени 5 точки. Вече беше създадена Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2022, 2023 и 2024 година. Заложени са и два законопроекта за водоснабяването и канализацията. Работата си възобновиха и парламентарните комисии в Народното събрание.
ГЕРБ разпространиха своя позиция, от която става ясно, че "ДПС-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета на Росен Желязков за пълен мандат, но без да се променя настоящата формула на властта.
"ДПС-Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии.
Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.
До труса в управлението се стигна, след като от ГЕРБ поставиха редица въпроси към своите коалиционни партньори, включително дали да има промяна във формулата на управление.
Управление на управлението: Ще се стигне ли до промени в състава на редовното правителство
На заседание вчера, ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ” са обсъдили въвеждането на ротация за поста председател на Народното събрание. Акцент е бил поставен върху изготвянето на бюджета за следващата година.
