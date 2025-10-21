Съветът за съвместно управление между формациите в управлението поражда сериозни въпроси относно своята легитимност, структура и реална функция. Това коментираха политолозите Георги Киряков и Христо Панчугов в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

„Странно ми е, че заседават и Съветът за съвместно управление, и Министерският съвет. Очаквах министър-председателят да бъде основна фигура в този съвет, тъй като става дума за управление между три партии, от които зависи бъдещето на България – включително участието ни в еврозоната“, коментира Киряков.

Съветът за съвместно управление на среща в търсене на нова формула на кабинета "Желязков"

Той постави под съмнение легитимността на Съвета, като запита: „Какви решения взема и кой ги изпълнява?“

Политологът настоя, че реалните решения трябва да се вземат в Народното събрание от партиите, които формират мнозинството. Той не скри и притесненията си относно ролята на Делян Пеевски в управлението: „Няма нещо в управлението, което Пеевски да е заръчал и да не е било изпълнено.“

От своя страна Христо Панчугов изрази мнение, че има „пълен хаос“ в управлението: „Имаме премиер, който очевидно няма поглед върху това какво се случва в различните министерства. Необходима е координация“.

По думите му не се очакват сериозни събития след провежданите заседания. Панчугов беше категоричен, че не очаква Делян Пеевски да влезе официално в управлението, нито да има участие на негови министри.

„Няма да видима и съвместна президентска кандидатура между Борисов и Пеевски“, добави той.

Панчугов също така прогнозира предстояща смяна на председателя на Народното събрание, без да споменава конкретни имена.

Румен Радев: Правителството го е страх да заседава, а парламентът - да събере кворум

Киряков заяви, че президентът Румен Радев е част от „триъгълника на властта“ – заедно с Бойко Борисов и Делян Пеевски.

„Ние нямаме реален институционален триъгълник на властта, а персонален такъв. Радев играе ролята на остър ъгъл срещу два по-малко остри“, смята той.

По думите му социологическите проучвания показват, че Радев може да се окаже начело на следващата голяма политическа вълна в страната.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева