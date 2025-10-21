Снимка: iStock
-
Тръмп: Украйна все още може да спечели, но не мисля, че ще го направи
-
Евелина Славкова: Кризата в управлението е преодоляна, но липсват гаранции, че няма да се повтори
-
Доц. Борислав Цеков: Ходът на ДПС е стратегически печеливш, кризата е в опозицията
-
Илко Семерджиев: България ще сложи край на прехода с влизането в еврозоната от 1 януари
-
Росен Желязков: Продължаваме да развиваме двустранните отношения с Унгария
-
"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството
Междувременно правителството се събира на заседание
Премиерът Росен Желязков събира Съвета за съвместно управление, за да бъде взето решение как и дали ще има нова формула на разпределение на властта между ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица” и „Има такъв народ“, с участието на „ДПС- Ново начало”.
ГЕРБ ще покани „ДПС-Ново начало” на разговор, но само при съгласие от БСП и ИТН
Напрежението рязко ескалира след изборите в Пазарджик, а в края на миналата седмица и премиерът, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението. И двамата очакват БСП и „Има такъв народ” да отговорят – съгласни ли са с официално участие на Делян Пеевски в мнозинството.
Пеевски: До понеделник ГЕРБ ще реши какво ще се случи с кабинета. Радев трябва да подаде оставка
В писмена позиция лидерът на „ДПС-Ново начало” обяви, че е разговарял с премиера и е потвърдил позицията си за пълна подкрепа за правителството. И допълни, че всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки.
На този фон кабинетът "Желязков" се събира на правителствено заседание. Миналата седмица - веднага след изявлението на лидера на ГЕРБ, от пресцентъра на Министерския съвет обявиха, че редовното заседание се отменя. В дневния ред са заложени общо 35 точки. Министър-председателят все още не е коментирал проведените разговори с "ДПС-Ново начало".
Последвайте ни