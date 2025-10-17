ГЕРБ ще покани „ДПС-Ново начало” на разговор, но само, ако БСП и ИТН са съгласни с тази идея. Това каза лидерът на партията Бойко Борисов по време на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София в петък.

Той подчерта, че от вторник насам единствените, които са заявили, че подкрепят правителството, били „ДПС-Ново начало”. „Вчера помолих Желязков да се срещне с ИТН и БСП, които пък са подписали кордон срещу Пеевски. И сега едната алтернатива е да се срещнем с „ДПС-Ново начало” и Мирчев да изпляска: „Ето, Борисов е с Пеевски”. Другата алтернатива е да ходим на избори”, коментира още Борисов. И подчерта, че членовете на неговата формация катрегорично са против провеждането на нов предсрочен вот.

„Поемам тежестта върху себе си. Желязков, срещаш се с ИТН и БСП. Ако не са против разговор с "ДПС-Ново начало", каните и тях и говорите. Ако не са ОК, няма да правим такава среща", каза Борисов, обръщайки се към премиера.

Росен Желязков: Не е време за избори

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че въпросните преговори трябва да бъдат водени в понеделник, в сградата на парламента, "за да не дразним със срещи на други места".

Борисов определи ПП-ДБ като "лицемери и провокатори", които не предлагат политически решения. Лидерът на ГЕРБ подчерта, че се е надявал, че като евроатлантици ПП-ДБ все пак ще подкрепят правителството на Желязков по някои важни теми. Вместо това, от коалицията казали всичко друго, но не как да се реши проблемът с управлението.

„Мили другари от „Държавна сигурност”, приемам боя с всичка сила. А това, вашето, е лицемерие! На война като на война, пък който оцелее”, добави Борисов, обръщайки се към ПП-ДБ.

Пеевски: Избори няма да има, Радев трябва да знае, че купонът се отменя

"Изборите в Пазарджик са лакмуса за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор. Този разговор започна от нас. Вчера проведох разговор с БСП и ИТН. Колегите изразиха готовност да подходят отговорно и правителството да има своята политическа опора. Но ние този разговор трябва да го проведем, за да не се носи отговорността само от ГЕРБ. Предстоят нови разговори в понеделник", каза министър-председателят Росен Желязков.

Редактор: Маргарита Стоянчева