„Не е време за избори, защото в политически план това означава избори през февруари“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София в петък.

По думите му провеждането на избори по никакъв начин няма да допринесе за изграждането на стабилен социален мир.

Пеевски: Избори няма да има, Радев трябва да знае, че купонът се отменя

Премиерът отбеляза, че в Народното събрание няма нито спокойствие, нито здрав разум, а това се пренася върху обществените настроения и социалния диалог.

„Изборите в Пазарджик са лакмус за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор. Този разговор е започнат от нас“, каза още Желязков и уточни, че вчера е разговарял с БСП.

„Нуждаем се от стабилно парламентарно мнозинство“, заяви още Желязков.

Той съобщи, че в понеделник предстоят срещи. "За нас е важно да има ясна политическа отговорност, еднаква за всички", заяви министър-председателят.

Редактор: Мария Барабашка