Надявам се, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички. Управляващите са в състояние на парализа. Чакат санкционирания за корупция по "Магнитски" политик да каже дали ще ги бъде. Правителството го е страх да заседава, а парламентът го е страх да събере кворум, докато същият политик не им разреши, каза държавният глава Румен Радев пред журналисти.

След като "ДПС-Ново начало" внесе предложение премиерът, президентът и председателят на НС да могат да се отказват охраната си от НСО, а финансовият министър да осигури средства за автомобили на администрацията на Радев, той коментира: "Моята охрана функционира съгласно всички правила за НСО. Вносителят на законопроекта - "ДПС-Ново начало", с който бяха отнети автомобилите на моята администрация, е записал в оценката за въздействие на решението, че промяната не води до допълнителни разходи. Същата формация вчера разпореди спешно да се отпуснат финансови средства за закупуване на автомобили за Президентството", добави президентът.

Президентът Румен Радев ще бъде с личния си автомобил на официално събитие, а не с колите на НСО

По думите му представата за държавност на някои хора е неразбираема. "Депутатите не искат да слизат от лимузините. Моята администрация ще продължи да изпълнява задълженията си с личните усилия на своите служители. Що се отнася до обществените поръчки - няма да правя такива за коли, за гориво, сервиз и гараж. Резултат от тях можем да очакваме чак за следващата администрация, не искам да предрешавам избора им, може да имат съвсем различни предпочитания", коментира Радев.

Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство срещу администрацията на президента. Повод е решението за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти от благотворителната инициатива "Българската коледа" 2024/2025, разделена на 22 обособени позиции.

"Процедурите са осъществени по абсолютно ясен алгоритъм, с комисия от инженери от ВМА и професори на ТУ, под наблюдението на експертен съвет от водещи педиатри, БНТ и NOVA. Това са рутинни процедури, през годините са печелени и други обжалвания. Тази година целта е да се направи сензация с негативна конотация за Президентството, но това няма да се случи. Много деца разчитат на кампанията за животоспасяващо лечение, а НЗОК им отказва лекарства", коментира държавният глава.

Редактор: Цветина Петкова