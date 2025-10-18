Снимка: БГНЕС
За първи път, този понеделник, президентът Румен Радев ще бъде с личния си автомобил на официално събитие, а не с колите на НСО. Това ще стане по време на официалното посрещане с военни почести на унгарския президент Тамаш Шуйок, който утре пристига у нас. Българският му колега се очаква да пристигне на церемонията с личната си кола, обяви секретарят му по отбрана и сигурност Димитър Стоянов пред обществената телевизия.
Без сини лампи на лични коли: Какво съдържат предложените от „ДПС - Ново начало“ промени в Закона за НСО
Тези свои намерения Румен Радев обясни преди дни, като знак на солидарност към администрацията си. Със законови промени мнозинството в парламента отне възможността те да имат служебен транспорт.
В Деня на военния парашутист държавният глава Румен Радев, председателят на парламента Наталия Киселова, Министърът на отбраната и Началникът на отбраната поднесоха венци и цветя пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти в София. Президентът и върховен главнокомандващ прие почетния караул. Държавниците отдадоха почит и пред паметника на загиналите за България военни парашутисти.
