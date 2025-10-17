Забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на Националната служба за охрана, както и за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение, предвиждат внесените от ПГ на „ДПС - Ново начало“ промени в Закона за НСО.

Според групата Националната служба за охрана е високоспециализирана структура, която е призвана да гарантира сигурността и неприкосновеността на държавните органи и институции. Затова законодателят е длъжен да гарантира условията и свободата за професионално изпълнение на задълженията от служителите ѝ.

Президентът до НСО: Ще пътувам с личния си автомобил

Продължаващите опити на Румен Радев да ползва НСО като евтина PR платформа са унизителни спрямо служителите и професионалистите ѝ и подронват авторитета на службата. С тези промени се цели предотвратяването на реализацията на поредната провокация от страна на Румен Радев - да направи елементарен популистки трик – „Лади“, „Москвичи“ и други подобни коли, украсени със сини буркани или светлини на коли със специален режим на движение да возят него, семейството му и личния му антураж", казват от „ДПС - Ново начало“ в прессъобщение.

Редактор: Цветина Петкова