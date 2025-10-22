Девет служители на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и ръководителят им са уволнени, а други петима са предупреждение за уволнение, сред кражба в ябълкова градина. Мерките бяха предприети след вътрешната проверка, след като случаят беше огласен в социалните мрежи и потвърден от органите на МВР, посочват от пресцентъра на компанията.

Заловиха служители на НКЖИ да крадат ябълки от частна градина по време на дежурство

Генералният директор на НКЖИ инж. Александър Вецков изрази лично своето искрено извинение към собствениците на ябълковата градина край междугарието Дралфа – Търговище, която стана обект на посегателство от служители на компанията по време на ремонтни дейности на 17 октомври.

„Подобни действия нямат място в нашето предприятие. Те не отразяват нито ценностите, нито професионалните стандарти, към които се стремим. Като ръководител поднасям своите извинения на засегнатите собственици и на всички граждани, които очакват от нас високо ниво на отговорност и почтеност. Извинявам се и на стотиците съвестни наши служители, които в най-тежки метеорологични условия, денем и нощем, поддържат и разчистват железните пътища в страната. Те не заслужават това петно и подигравките след този случай “, заяви генералният директор инж. Александър Вецков.

