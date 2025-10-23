В четвъртък в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха журналистът Едуард Папазян, социологът Яница Петкова и климатологът Симеон Матев.

Първата тема, станала обект на разговора, беше свързана с новите санкции, които президентът на САЩ Доналд Тръмп и Европа налагат на Русия, след като стана ясно, че среща за постигане на примирие в Будапеща няма да има.

След това гостите обсъдиха и финансите на държавата. Те коментираха дали ще се стигне до замразяване на доходи и вдигане на данъци.

Редактор: Ивайла Митева