Коментар на Едуард Папазян, Яница Петкова и Симеон Матев
В четвъртък в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха журналистът Едуард Папазян, социологът Яница Петкова и климатологът Симеон Матев.
Първата тема, станала обект на разговора, беше свързана с новите санкции, които президентът на САЩ Доналд Тръмп и Европа налагат на Русия, след като стана ясно, че среща за постигане на примирие в Будапеща няма да има.
След това гостите обсъдиха и финансите на държавата. Те коментираха дали ще се стигне до замразяване на доходи и вдигане на данъци.
Цялото предаване гледайте във видеото.
