да върне жалба срещу такава национализация. Така бизнесменът Любомир Дачев коментира решението на НС за „Лукойл”.

„На нашите политици са им по-големи мераците от храносмилателната система. Те нямат представа какво представлява една такава рафинерия. Това е един голям айсберг – отгоре се вижда само една малка част, която е самата рафинерия. За да го управляваш, трябва да имаш световна структура. Не става така”, коментира бизнесменът.

„Ще стане както досега. Плащахме 15–20 години допълнително – за емисиите на американските централи, за затварянето на атомните блокове, за всички договори, които сключваха нашите политици, когато се опитваха да „влеят” пари в реалната икономика. За техните действия ние плащаме. И плащаме скъпо”, каза Дачев.

„Практиката досега показва, че плащаме много тежко и много скъпо за грешките на нашите политици”, коментира бизнесменът.

„В момента Русия няма отношение тук, защото това е международна компания – с руски корени и руски капитал, но все пак международна. Най-важното е, че тяхната връзка с Русия беше чрез руския суров петрол. Те от няколко години вече не използват руски петрол. Може някой тайно да е докарал танкер, но това не е руска компания, тя е частна компания. Тази компания може да ни осъди на 15 места в света”, казва Дачев.

Той не подкрепя и бюджета за 2026 г.

„През тези над 20 години, откакто беше въведен плоският данък, България започна бързо да се приближава към Европа и всяка година се издигаше на по-добро ниво, а разликата с Европа намаляваше, защото имаше хармония между труда и капитала”, коментира Дачев. Той не е съгласен с вдигане на данък „дивидент”.

Напрежение около Бюджет 2026

„Откъде човек може да инвестира? Трудът и капиталът трябва да работят в хармония. Защото иначе трудът може да съществува сам за себе си – да се самоизхранва. На село си гледаш една градинка, но добавена стойност не създаваш, освен за себе си. Трябва да се появи капиталът, който да изгради структура и да направи труда ти специализиран, за да можеш да генерираш полза за обществото и съответно да плащаш данъци”, каза бизнесменът.

„Преди по-малко от година имаше избори. И всички те декларираха, че няма да пипат нищо. И всички си направихме програмите, направихме си сметките. Защото, за да отидеш в банката да искаш пари, трябва да представиш една 10-годишна програма. Всичко това, което бяхме направили като програма, вече го няма. Трябва да започнем отначало”, каза Дачев.

„Аз няма да обеднея, но ще свия производството, ще намаля работниците. Просто продукцията, която излиза, ще бъде по-малко”, заяви бизнесменът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова