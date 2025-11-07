След становището на Министерството на финансите на Съединените щати, че компанията „Гънвор” е „марионетка на Русия”, управляващите у нас предприеха спешни действия по разширяване на правомощията на така наречения особен управител, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас. Вносители на предложението са депутати от „ДПС-Ново начало”, ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ” и „БСП-Обединена левица”.

„Отдавна предвидихме, че „Гънвор” няма да купи активите на „Лукойл”, тъй като имам много повече информация от останалите”, посочи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента. По думите му със закона, който днес се разглежда в Народното събрание, се копира и надгражда немският модел. Борисов обяви, че с разширените правомощия особеният управител ще има право и на продажба. Процедурата трябва да бъде приключена до 21 ноември. „Всяко нещо се съгласува, за да може към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и 1 ст. в посока руските компании, които да финансират войната в Украйна”, увери лидерът на ГЕРБ.

Така целият контрол ще бъде в ръцете на държавата и всички решения ще се взимат след одобрението на Министерския съвет. Решенията не подлежат на спиране и съдебен контрол.

От ПП-ДБ обаче поискаха изслушване на премиера и ресорните министри. Ивайло Мирчев заяви, че няма данни дали има 90-дневни запаси, нито какви са стъпките, предприети от правителството.

„Абсолютно неприемливо е седмици наред Народното събрание да не получава информация какво се случва”, добави съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков.

„Няма никакви проблеми – запаси има, спряхме износа, хората ще имат гориво”, увери лидерът на „ДПС - Ново начало” Делян Пеевски в кулоарите на парламента. „Истерия има само в „партията на „Лукойл” и на пуделите”. Трябва да знаят – пачки няма да има”, поясни той.

От „Възраждане” предупредиха за ответни действия от страна на Русия. „Ако българското правителство панически предприеме тези действия, ще предизвика много сериозна криза в нашата държава. Нали не си мислим, че собствениците на тази компания, контролиращи 6% от световния оборот на нефт, петрол, нефтопродукти, горива ей така просто ще щракнат с пръсти и ще отминат с лека усмивка това, което се случва в България?, попита риторично лидерът на партията Костадин Костадинов.

На фона на този спор беше свикана извънредна комисия по енергетика, на която новите правила бяха приети от управляващите за 30 секунди. Така точката влезе извънредно и за гласуване в пленарната зала, но се бави заради поредица искания за почивки.

„Скрита, явна, пиратска национализация”, беше коментарът на лидера на партия МЕЧ Радостин Василев, който той направи от трибуната на Народното събрание.

Според Станислав Анастасов подсигурени горива има, но „не можем да си повозим тази рафинерия да спре”. По думите на депутата от „ДПС-Ново начало” всяко забавяне може да преустанови работата на рафинерията. Той се обърна към президента Румен Радев с призив да не налага вето на текстовете.