Снимка: БТА
-
ПП-ДБ иска изслушване на премиера и министъра на енергетиката заради ситуацията с горивата
-
Борисов: Държавата смята да поеме ръководството над „Лукойл” чрез назначаване на особен управител
-
Виктор Орбан ще се срещне с Тръмп във Вашинтгтон
-
Людмила Елкова: Темата с бюджета наистина става драматична
-
Йотова за Бюджет 2026: Не го искат нито управляващите, нито министърът на финансите
-
Дипломатът Веселин Вълчев: Зохран Мамдани не се появява от нищото
Относно Бюджет 2026 той увери , че ще бъде приет
"Няма никакви проблеми – запаси има, спряхме износа, хората ще имат гориво". Това увери лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента.
"Истерия има само в "партията на "Лукойл" и на пуделите". Трябва да знаят – пачки няма да има. Надявам се, като се влезе представител в „Нефтохим“ да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офиси на тази компания. Сигурно може да се намерят записи там и да се види какво се е случвало – как са извличали парите, как са носени в офиса, който после е продаден на някаква странна фирма. Крадците са в стрес", поясни той.
Относно Бюджет 2026 Пеевски увери, че ще бъде приет.
"Ако имат нещо да кажат – да си го кажат. Ние сме на нашите позиции. Нашите позиции са – всичко за хората", допълни той.
Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни