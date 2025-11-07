"Няма никакви проблеми – запаси има, спряхме износа, хората ще имат гориво". Това увери лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента.

"Истерия има само в "партията на "Лукойл" и на пуделите". Трябва да знаят – пачки няма да има. Надявам се, като се влезе представител в „Нефтохим“ да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офиси на тази компания. Сигурно може да се намерят записи там и да се види какво се е случвало – как са извличали парите, как са носени в офиса, който после е продаден на някаква странна фирма. Крадците са в стрес", поясни той.

Относно Бюджет 2026 Пеевски увери, че ще бъде приет.

"Ако имат нещо да кажат – да си го кажат. Ние сме на нашите позиции. Нашите позиции са – всичко за хората", допълни той.

Редактор: Габриела Павлова