След вчерашния оптимизъм за възстановяване на диалога между бизнеса и правителството днес настроенията отново се изостриха. Нови търкания се появиха между двете страни, въпреки че вече е насрочено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) за 13 ноември, на което се очаква да бъдат обсъдени възраженията на работодателите по проекта за държавен бюджет за 2026 г.

В кулоарите на властта се чуха критики, че бизнесът е получил значителни енергийни помощи през последните години. Работодателите обаче отговориха, че подобни обвинения са неоснователни. Те напомниха, че между 2010 и 2020 г. предприятията са платили над 10 милиарда лева под формата на такси за субсидиране на енергийния сектор.

Бюджет 2026: Все още не е ясно кога ще продължат преговорите

Според представители на бизнеса, „отстъпки няма да има“, тъй като разходите в бюджета са фиксирани по определени коефициенти. Те дадоха пример с миналогодишни увеличения на възнаграждения в държавни структури с до 70%, които определиха като „абсурдни“.

Вчера дойдоха и заявките от страна на финансовото министерство за предстояща дискусия с бизнеса на ниво съвет за съвместно управление. И все пак, според Борисов и Пеевски – диалогът остава възстановен.

"Това е тема, която сме затворили вчера и понеже ГЕРБ е партия, която защитава най вече малкия и среден бизнес разбира се и големите работодатели, но това е златната кокошка, която дава яйцата за парите в бюджета - диалогът с тях е задължителен", заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.



"Бюджетът ще бъде приет, ако има нещо да си кажат те ще си го кажат ние сме на нашите позиции, а нашите позиции са всичко за хората", каза от своя страна лидерът на ДПС - "Ново начало" Делян Пеевски.

Въпреки това, нагласите на властта и работодателите остават различни, а дали ще бъде постигнат компромис преди заседанието на НСТС, предстои да се разбере.