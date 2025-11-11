-
Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер
-
Д-р Пекин и Ръждавичка мерят сили в оспорван капитански дуел в “Игри на волята”
-
„На кафе“ с Весела Бабинова, Леонид Йовчев, Стефания Колева и Геро
-
Роксана: Хората харесват Давид, защото е непринуден (ВИДЕО)
-
Дамаджанови предизвикват Черешкови в "Семейни войни"
-
Удовлетворителна игра в "Сделка или не"
Коментар на Йоана Буковска, Тодор Капитанов и Зафир Зарков
В предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха актрисата Йоана Буковска, вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов и предприемачът Зафир Зарков.
Първата тема в предаването беше за последиците за пазара на горива в България след американските санкции срещу „Лукойл“. Страната ни разполага с десет дни, за да реши два важни въпроса - кой ще застане начело на рафинерията и ще успее ли да договори с Белия дом отсрочка, за да се избегне по-сериозно поскъпване на горивата. Преди дни унгарският премиер Виктор Орбан успя да договори с Доналд Тръмп страната му да бъде изключена от петролните санкции срещу Русия.
Втората тема в предаването е за опасна ситуация, възникнала в центъра на София, след като коли на НСО са създали предпоставка за инцидент с трамвай. За случая сигнализира кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков, който се е возил във въпросния трамвай и разказа, че заради резките спирачки няколко пътници в превозното средство на градския транспорт са паднали.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Последвайте ни