Президентът заяви, че това би довело до потенциална криза с горивата
Аз съм загрижен за Конституцията на България и правовата държава. Самото назначаване на особения търговски управител на "Лукойл" е извън закона. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев.
По думите на държавния глава съгласно закона на управляващите особеният търговски управител трябва да разработи подробен шестмесечен план, който да представи пред Съвета по сигурността. "Кога той разработи такъв план, като той даже не е присъствал на съвета?", попита Радев. По думите му дейност, която по зародиш е в нарушение на закона, има риск да доведе до потенциална криза с горивата.
МС назначи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
Припомняме, че правителството в петък назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България. Преди това се проведе заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет относно избора за особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас", на което бяха изслушани доклади на компетентните министри и беше обявено предложението до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.Редактор: Дарина Методиева
