"Решенията за „Лукойл” изобщо не се взимат в България, тъй като говорим за глобалния бизнес на рафинерията, а тук става дума за милиарди. Ако е вярно, че САЩ се договарят с Русия през „Лукойл”, те няма да позволят някой да се намеси локално, за да бъде застрашена сделката. В този ред на мисли изборът на особен управител и използването му за продължаващи политически атаки към ПП-ДБ няма да повлияе върху реалната собственост на рафинерията". Това каза политологът Любомир Стефанов в студиото на „Здравей, България”.

Според политолога доц. Петър Чолаков изборът на Румен Спецов за особен управител е закачка с „Продължаваме Промяната”. Той се опасява да не бъдат взети некомпетентни решения при сключване на сделка за рафинерията.

Нидал Алгафари: Румен Спецов е избран, защото е най-подходящ за сделката с рафинерията

Стефанов твърди, че ако се стигне до голям ръст в цените на горивата, това „ще изкара хората на улицата”. По отношение на бюджета политологът смята, че раздаването на пари иска да покаже, че властта се грижи за народа си.

Чолаков е на мнение, че „сметката на управляващите” е да запазят властта си до президентските избори, като до този момент „хората да бъдат доволни”.

Според Стефанов президентът Румен Радев се държи като политически лидер без партия. Чолаков е на мнение, че се спекулира, че партия на държавния глава може да стигне до второ място, ако изборите бяха днес. Според него Радев наистина се готви за нов проект.

