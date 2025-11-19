Кабинетът прие Координационния механизъм за помощ и подкрепа за пострадалите от домашно насилие. "През последните години се забелязва тревожен ръст на данните за жертви на агресия вкъщи. Делата за домашно насилие бележат ръст с 25-30% годишно, включително и по отношение на деца. Това обяви вицепремиерът Атанас Зафиров съвместно на брифинг с правосъдния министър Георги Георгиев.

Припомняме, че преди две години дейността си стартира работна група, която изготви механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие. Той уреди основните процедури на взаимодействие между органите на изпълнителната власт, на местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие.

"Зад всяко дело стоят хора, семейства, травми и съдби. Законът за защита от домашно насилие вече постави ясни правила. Властта направи така, че той да заработи като единна система. Механизмът урежда основните процедури, органите на изпълнителната и местната власт, социалните услуги, кризисните центрове и НПО, които предоставят защита и подкрепа. Всички действия ще бъдат синхронизирани, за да има адекватна защита и жертвите да не бъдат разкарвани между институциите'', съобщи още Зафиров.

Рисковете от домашното насилие: Защо институциите не успяват да защитят жертвите

По думите на министър Георгиев приетият документ не е просто административна стъпка. "Актът предвижда много ясен ред и механизъм за отговорност, правомощия и пътна карта за начин на работа между институциите. В момента имаме адекватно законодателство по отношение на превенцията на домашното насилие. Разкриваме регионални центрове за правни консултации с адвокатските колегии. Увеличихме с над 50% - около 5 млн. лева - финансирането за безплатна адвокатска помощ с фокус върху жертвите на домашно насилие. Създадохме ясни правила кой за какво е отговорен и когато пострадал се обърне към някоя институция, да не е необходимо да обикаля по гишетата. Над 53 000 са сигналите за домашно насилие през 2024 г., от тях са издадени над 5000 ограничителни заповеди. За тази година над 70% от досъдебните производства са за телесни повреди", обобщи правосъдният министър.

Редактор: Цветина Петкова