Снимка: Георги Димитров, NOVA
Статуята е дело на скулптора Иван Чолаков, художника проф. Пламен Вълчев и архитекта Димитър Младенов
На тържествена церемония в столицата беше открит паметник на общественика и революционер Захарий Стоянов.
Статуята е дело на скулптора Иван Чолаков, художника проф. Пламен Вълчев и архитекта Димитър Младенов. Проектът е финансиран изцяло чрез дарения от граждани и общественици.
Идеята за създаването на паметника възниква преди осем години, а през 2023 г. е взето окончателното решение за неговото поставяне.Редактор: Цветина Петкова
