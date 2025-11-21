На тържествена церемония в столицата беше открит паметник на общественика и революционер Захарий Стоянов.

Статуята е дело на скулптора Иван Чолаков, художника проф. Пламен Вълчев и архитекта Димитър Младенов. Проектът е финансиран изцяло чрез дарения от граждани и общественици.

Идеята за създаването на паметника възниква преди осем години, а през 2023 г. е взето окончателното решение за неговото поставяне.

