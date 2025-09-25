Откриха паметник на първата жена пилот у нас, станала световноизвестна с екстремното приземяване на огромен за времето си пътнически самолет на летище „Хийтроу“ преди половин век. Скулптурата на Мария Атанасова вече гордо се издига на площада в пловдивското село Калековец, където е родена и израснала.

„Първите остават първи и се помнят цял живот“. Тази вдъхновяваща мисъл Мария Атанасова изрича през 1965 година, след като на едно от най-големите летища в света – „Хийтроу“, предизвиква истински фурор. Приземява в тежки метеорологични условия огромен самолет със 73 пътници.

„В момента, в който тя иска разрешение за кацане и в командния пункт на „Хийтроу“ чуват женска реч, те не могат да повярват и се чудят какво става. Никой не вярва, че жена пилотира самолет от тежък тип, пътнически самолет. За първи път”, припомня Йорданка Хаджийска.

За часове за подвига на българката се разчува. Световните медии настояват за среща с нея. За да се уверят, че наистина пилотира самолета, я карат да извърши демонстративен полет, разказва нейната племенница. „Стана много известна по целия свят, защото всички таблоиди на първа страница писаха, че това е първата жена в света командир на голям пътнически самолет. Даже разпространиха картички с нейна снимка и на английски беше написано, че това е Мария Атанасова”, спомня си Милена Панова.

„Това е прецедент за времето си. В дъжд, в сняг, с един двигател е приземявала самолети. Просто уникален човек!”, категорична е Йорданка Хаджийска. Мария била четвъртото момиче в семейството и още от малка непрекъснато гледала излитащите самолети от близката авиобаза „Граф Игнатиево”. Завършила военновъздушното училище. Повече от 20 години е пилот в гражданската ни авиация. Има във въздуха впечатляващите 13 999 летателни часа. Става и депутат в Петото Народно събрание. И там се прочува, защото се отказва от заплата си.

„Заплатата като депутат ѝ беше 250 лева. Казах ѝ, че щом ѝ ги дават, да си ги вземе. Отговори „Какво съм направила, че ще ги вземам?” и нито една заплата не взе. Така си останаха за държавата”, казва племенницата на първата жена пилот у нас.

За да ѝ издигнат паметник, жителите на Калековец сами събрали пари. Включил се и бизнесът. „Всички жители откликнаха - и пенсионери, и малки, и големи. Сега ще настоявам името Мария Атанасова да бъде записано като почетен гражданин на община Марица”, посочи кметът на селото Георги Вълков. Скоро площадът в центъра на селото ще носи нейното име.

