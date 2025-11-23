Почина журналистът Борислав Банев. За кончината му съобщи Ники Кънчев в профила си във Facebok.

„Един от най-пъргавите умове-бръсначи на тази територия наоколо. Няма да забравя какво си гледал като тийнеджър в Разград, нито пък статиите ти в „Егоист“ и навсякъде другаде, уникалният ти музикален вкус“, написа Кънчев.

Професионалният път на Борислав Банев преминава през редица водещи медии за култура и лайфстайл. Водил е новините в телевизия ММ, бил е редактор в "Егоист“, EGO и Vice. През се занимава и с фотография и пишеше за портала за култура Boyscout, предаде „Фокус“.

