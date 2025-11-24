16-годишният състезател от националния отбор на България Иван Радев взе сребро на 5-ото Световно първенство по спортен риболов за мъже в дисциплината Trout Area – скоростен улов на пъстърва с изкуствени примамки в затворен водоем. На риболовната база в Кампли, Италия, десетокласникът от София значително надделя над италианските домакини.

Българинът се качи на подиума на победителите заедно със световния шампион Даниеле Татини от Италия и заелия третото място негов сънародник Франческо Грифони. Радев получи купата за вицешампион и сребърен медал от президента на световната федерация по спортен риболов ФИПС проф. Уго Клаудео Матеоли.

„Истината е, че Иван заслужаваше да стане световен шампион, но заради едно грешно съдийско решение в директния двубой с италианеца изпусна титлата с една точка разлика. Представянето му беше буквално смайващо за всички в Кампли, показа изумителен талант“, заяви делегатът на Българската федерация по риболовни спортове Станил Йотов.

По регламент състезателите играят мачове по схемата „всеки срещу всеки“, разпределени в четири сектора на брега на водоема. Победител е този, който хване повече пъстърви за 16 минути, колкото продължава един мач. От общо 34 проведени двубоя Иван Радев спечели 23, в други шест завърши наравно и допусна едва пет загуби. Българският талант, който е ученик в международното училище „Увекинд“ в София, улови общо 208 пъстърви.

В световното първенство взеха участие 18 национални отбора и 81 състезатели. В отборното класиране съставът на България, воден от капитана Петко Иванов, се класира на престижното пето място при много силна конкуренция. Световната титла отиде притежание на Италия, второ и трето място заеха Латвия и Литва. Четвърти, само на точка пред България, стана съставът на Япония. Общо за шампионата бяха хванати 9712 дъгови пъстърви, от които 639 на въдиците на българските състезатели. Нашият състав (Петко Иванов, Иван Радев, Красимир Антонов, Мартин Ангов, Любомир Проданов) беше най-младият измежду всички в турнира, с трима тийнейджъри в него.

